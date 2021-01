Calendario saldi invernali: saldi al via tra zona rossa e arancione (Di sabato 2 gennaio 2021) Si tornerà ad acquistare ma con la cautela e con le attenzioni che si richiedono ancora in Italia, un paese che vive la fine di una seconda ondata di covid 19 e che forse si prepara a una terza. I saldi invernali al via da oggi in alcune regioni di Italia ma, secondo il Calendario, le date quest’anno saranno influenzate dai colori della regione. Ed è per questo che si cerca di capire anche cosa succederà dopo le feste. Infatti ricordiamo che il 5 gennaio 2021 sarà il solo giorno in zona arancione, con negozio quindi aperti mentre in zona rossa, non tutti potranno aprire. Si potrebbe quindi pensare che la data di inizio vera e propria dei saldi invernali 2021 sarà il 7 gennaio ma molto dipenderà anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 2 gennaio 2021) Si tornerà ad acquistare ma con la cautela e con le attenzioni che si richiedono ancora in Italia, un paese che vive la fine di una seconda ondata di covid 19 e che forse si prepara a una terza. Ial via da oggi in alcune regioni di Italia ma, secondo il, le date quest’anno saranno influenzate dai colori della regione. Ed è per questo che si cerca di capire anche cosa succederà dopo le feste. Infatti ricordiamo che il 5 gennaio 2021 sarà il solo giorno in, con negozio quindi aperti mentre in, non tutti potranno aprire. Si potrebbe quindi pensare che la data di inizio vera e propria dei2021 sarà il 7 gennaio ma molto dipenderà anche ...

