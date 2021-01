Cade dalla bici sul monte Conero, scatta la task force dei soccorsi: ciclista portato in elicottero all'ospedale (Di sabato 2 gennaio 2021) ANCONA - Cade in bici sul monte Conero, scatta una task force per soccorrerlo. E' successo questa mattina, attorno a mezzogiorno, lungo il sentiero che dal Belvedere conduce alla località Le Piane. Il ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 2 gennaio 2021) ANCONA -insulunaper soccorrerlo. E' successo questa mattina, attorno a mezzogiorno, lungo il sentiero che dal Belvedere conduce alla località Le Piane. Il ...

MaraLore17 : @IoriaLeone Ogni tanto mi cade la coroncina dalla testa. Fortuna che ci sono gli schiavi che me la raccolgono subito ?? - ansiadivivere_ : RT @federicaacartaa: AHAHHAHAHAHAHAHA NONNO MARIO CHE CADE DALLA SEDIA. No raga vi giuro che mi fanno sentir male. Cucurio————>casa #GFVI… - more235 : RT @federicaacartaa: AHAHHAHAHAHAHAHA NONNO MARIO CHE CADE DALLA SEDIA. No raga vi giuro che mi fanno sentir male. Cucurio————>casa #GFVI… - Giusy12053168 : RT @federicaacartaa: AHAHHAHAHAHAHAHA NONNO MARIO CHE CADE DALLA SEDIA. No raga vi giuro che mi fanno sentir male. Cucurio————>casa #GFVI… - federicaacartaa : AHAHHAHAHAHAHAHA NONNO MARIO CHE CADE DALLA SEDIA. No raga vi giuro che mi fanno sentir male. Cucurio————>casa #GFVIP #PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dalla Donna cade dalla finestra e muore sul colpo, tragedia a Valeggio L'Arena Cade dalla bici sul monte Conero, scatta la task force dei soccorsi: ciclista portato in elicottero all'ospedale

ANCONA – Cade in bici sul monte Conero, scatta una task force per soccorrerlo. E' successo questa mattina, attorno a mezzogiorno, lungo il sentiero che dal Belvedere conduce alla località Le Piane. Il ...

Morto Pierre Cardin, uno spirito libero ed ironico che scelse la moda ‘democratica’

E’ morto Pierre Cardin, stilista rivoluzionario, democratico e originale nel lavoro come nella vita. Abbiamo sempre pensato al suo cognome alla francese con la “e” aperta mentre lui, morto lo scorso 2 ...

ANCONA – Cade in bici sul monte Conero, scatta una task force per soccorrerlo. E' successo questa mattina, attorno a mezzogiorno, lungo il sentiero che dal Belvedere conduce alla località Le Piane. Il ...E’ morto Pierre Cardin, stilista rivoluzionario, democratico e originale nel lavoro come nella vita. Abbiamo sempre pensato al suo cognome alla francese con la “e” aperta mentre lui, morto lo scorso 2 ...