Atalanta, Gomez isolato a Zingonia: a gennaio va via (Di sabato 2 gennaio 2021) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 gennaio 2021) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

capuanogio : ?? Da mercoledì scorso #Gomez si allena da solo a Zingonia. La cessione a gennaio è certa, ma l’#Atalanta non lo sve… - stebellentani : Gasperini irremovibile, non vuole più Gomez. l’Inter offre “il cavallo di ritorno Gagliardini” o Ranocchia che “non… - ArenaRosario : @DavidOnepv Gómez è dell Inter... L'Atalanta è normale sta cercando di ricavare il max ma ormai ha scelto dove andare - DavidOnepv : @ArenaRosario Accordo con Gomez non con l'Atalanta - sportli26181512 : Atalanta, il punto sul futuro del Papu Gomez: poker italiano: Alejandro Gomez vive da separato in casa all'Atalanta… -