Soccorso in mare, salvate 160 persone: tra loro sei bambini (Di venerdì 1 gennaio 2021) Operazione di Open Arms, unica ong in azione nel Mediterraneo la notte di San Silvestro. Bilancio del 2020: 34.134 migranti sbarcati in Italia, il triplo del 2019 Leggi su repubblica (Di venerdì 1 gennaio 2021) Operazione di Open Arms, unica ong in azione nel Mediterraneo la notte di San Silvestro. Bilancio del 2020: 34.134 migranti sbarcati in Italia, il triplo del 2019

