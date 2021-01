Roma, Zaniolo e un 2021 tra gossip e calcio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dopo la tempesta mediatica dei giorni scorsi (proseguita anche ieri con alcune dichiarazioni della zia della ex fidanzata), Nicolò Zaniolo ha cercato riparo nella famiglia. E non lo ha nascosto. Con ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dopo la tempesta mediatica dei giorni scorsi (proseguita anche ieri con alcune dichiarazioni della zia della ex fidanzata), Nicolòha cercato riparo nella famiglia. E non lo ha nascosto. Con ...

Gazzetta_it : Esclusivo #Zaniolo: 'La mia ex Sara è incinta. L'amore è finito ma mi assumerò le mie responsabilità'… - OfficialASRoma : ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il miglior assist del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo per Diego Perotti in Juventus-Roma ??????… - OfficialASRoma : ??? Zaniolo: “Giocare qui è bellissimo, per i tifosi, per la città...” #ASRoma - sportli26181512 : Il ballo dopo la tempesta. Zaniolo inizia un 2021 in famiglia, sognando il campo: Il ballo dopo la tempesta. Zaniol… - FrancescoLupo23 : RT @OfficialASRoma: ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il miglior assist del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo per Diego Perotti in Juventus-Roma ?????? #A… -