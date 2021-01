Focus Fine anno | Scoccimarro | nel 2021 getteremo basi per Green Valley Fvg

(Di venerdì 1 gennaio 2021) “Se da un lato abbiamo impresso una forte accelerazione alla spinta ecologica attraverso politiche robuste a favore della rottamazione dei veicoli vetusti e della loro sostituzione con vetture ecologiche, dall’altro va ricordato che lo sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia – dopo decenni – ha segnato nel 2020 due risultati molto importanti, due vere e proprie pietre miliari per questo settore: gli accordi di programma per la riconversione della Ferriera di Servola e la bonifica e il reinsediamento del Polo di Torviscosa”. È partito da questi obiettivi raggiunti l’assessore alla Difesa dell’ambiente, all’energia e sviluppo sostenibile, Fabionel suo intervento nel corso della conferenza stampa di. “Inoltre nel 2020 è proseguito l’impegno rivolto alla rimozione dell’amianto con 3 milioni di euro – ...

Il Piano di Sviluppo Rurale, con il 99 per cento delle risorse attivate, è ancora il perno del settore agricolo, ma nel 2021 verrà modificato per adattarne gli strumenti alle nuove esigenze del ...Uno scoppio violento ha provocato la morte di un tredicenne nella città piemontese: inutile la corsa in ospedale ...