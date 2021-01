Capodanno 2021 | gli auguri di Orlando | “Cambiare per diventare migliori | dobbiamo avere cura dell’altro”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 1 gennaio 2021) "Buon anno Palermo. Buon".Esordisce così il Sindaco di Palermo, Leoluca, nel consueto messaggio diai cittadini in vista dell’anno che sta per cominciare."Che sia un anno nel quale si possa continuare questo cammino di allontanamento dal tunnel terribile della pandemia e si possa costruire con sempre maggiore energia una realtà rinnovata, per tornare ad essere non come eravamo prima di questa pandemia, ma tornare ad essere come eravamo prima con gli insegnamenti che nascono da questo terribile momento. Sono l’attenzione e laper l’altro, l’attenzione e laper la salute, l’affermazione del diritto alla vita di tutti e di ciascuno, e il richiamo alla responsabilità". “Vogliamo essere liberi dalla paura e per farlo...