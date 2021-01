Botti di Capodanno | centinaia di uccelli morti nella capitale – La Lipu

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Durante la notte didi carcasse sono state ritrovate sulle strade di Roma a causa delle esplosioni pirotecniche. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome To Favelas (@welcometofavelas ) Tra i primi notiziari a dare la notizia, il profilo Instagram di Welcome to Favelas (WTF). Durante la notte di L'articolo proviene da YesLife.it.

Grazie al coprifuoco, non si è registrata la classica impennata di servizi durante la notte del primo gennaio. In giornata, gente in giro solo per recarsi a messa ...Lipu: 'Si sono scontrati tra loro per la paura e il disorientamento'. L'associazione Lipu, Lega italiana protezione uccelli, ha commentato ad Agi l'accaduto. Gli uccelli, che solitamente sono appollai ...