“Vaccino a -80°C preso a mani nude e senza un pochino di aria condensata” – James Dewar, questo sconosciuto (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una foto presa dalla campagna vaccinale, con una didascalia. “Vaccino a -80°C preso a mani nude e senza un pochino di aria condensata (come quella che vedete quando aprite il congelatore) …” La foto è presa dalla campagna vaccinale in corso “Vaccino a -80°C preso a mani nude e senza un pochino di aria condensata” – la foto. La censura l’abbiamo aggiunta noiLa doglianza è la stessa identica che abbiamo visto in molteplici testi relativi al trasporto, solo traslata alla fase finale della consegna. Il Vaso di Dewar (per gli amici Thermos) ... Leggi su bufale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una foto presa dalla campagna vaccinale, con una didascalia. “a -undi(come quella che vedete quando aprite il congelatore) …” La foto è presa dalla campagna vaccinale in corso “a -undi” – la foto. La censura l’abbiamo aggiunta noiLa doglianza è la stessa identica che abbiamo visto in molteplici testi relativi al trasporto, solo traslata alla fase finale della consegna. Il Vaso di(per gli amici Thermos) ...

