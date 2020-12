Programmazione 31 dicembre 2020, è scontro tra Amadeus e Alfonso Signorini: ecco cosa fa stasera in tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Programmazione 31 dicembre, è scontro tra Amadeus e Signorini: ecco cosa fa stasera in tv. La serata di questa sera si prospetta essere molto entusiasmante, per quanto riguarda la Programmazione che vedremo andare in onda. Come sappiamo, l’Italia sta attraversando un momento delicato, a causa dell’emergenza sanitaria. Proprio per questo, nei giorni festivi e prefestivi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 31 dicembre 2020)31, ètrafain tv. La serata di questa sera si prospetta essere molto entusiasmante, per quanto riguarda lache vedremo andare in onda. Come sappiamo, l’Italia sta attraversando un momento delicato, a causa dell’emergenza sanitaria. Proprio per questo, nei giorni festivi e prefestivi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

padrepiotv : Oggi su PADRE PIO TV 31 dicembre 2020 #padrepiotv #palinsesto2021 - infoitsport : Programmazione NBA su Sky: le partite dal 29 dicembre al 2 gennaio - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 30 Dicembre, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programm… - madman78ts : RT @ComunediTrieste: Non perdete il 'Concerto di Capodanno', brani di Puccini, Cajkovskij, Rossini, Strauss e altri, che Orchestra e Coro d… - Socialupmag : A partire dal 31 dicembre una programmazione per tutti di nuovi titoli targati Disney sarà in streaming direttament… -