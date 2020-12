Nel 2021 sarà più semplice trovare una Ps5 (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Foto: Sony)Acquistare una Ps5 nel 2020 è stato un’impresa con le prenotazioni e poi le disponibilità online esaurite in pochi minuti lasciando milioni di appassionati a bocca asciutta. Il problema era noto sin da prima del lancio: le scorte della console di nuova generazione di Sony erano assai limitate e non se n’è mai fatto mistero. Tuttavia, nel 2021 la situazione dovrebbe migliorare rendendo il processo d’acquisto più semplice. Le due versioni di Ps5 con la standard e quella solo digital sono diventati merce molto rara così come le rivali Xbox Series X e S, non a caso è fiorito il mercato sotterraneo dei bagarini tech pronti a rivenderle senza problemi a prezzi oltre i 1000 euro. Ps5 aveva debuttato il 12 novembre negli Usa, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud e una settimana dopo (19 novembre) in Italia e Europa. Si stima che le ... Leggi su wired (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Foto: Sony)Acquistare una Ps5 nel 2020 è stato un’impresa con le prenotazioni e poi le disponibilità online esaurite in pochi minuti lasciando milioni di appassionati a bocca asciutta. Il problema era noto sin da prima del lancio: le scorte della console di nuova generazione di Sony erano assai limitate e non se n’è mai fatto mistero. Tuttavia, nella situazione dovrebbe migliorare rendendo il processo d’acquisto più. Le due versioni di Ps5 con la standard e quella solo digital sono diventati merce molto rara così come le rivali Xbox Series X e S, non a caso è fiorito il mercato sotterraneo dei bagarini tech pronti a rivenderle senza problemi a prezzi oltre i 1000 euro. Ps5 aveva debuttato il 12 novembre negli Usa, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud e una settimana dopo (19 novembre) in Italia e Europa. Si stima che le ...

matteosalvinimi : Un anno di PACE FISCALE (nel 2021 non pagheranno i contributi) per lavoratori autonomi, partite Iva e liberi profes… - ZZiliani : Come ogni settimana, per non insabbiare. 'Cara @FIGC, dopodomani finisce il 2020. Puoi per favore farci sapere se n… - vitocrimi : Approvata la #Manovra2021. Dopo i 100 miliardi di euro immessi nella nostra economia da inizio pandemia, destiniamo… - emanuelefelice2 : 2/2 ... e sui rischi che questo comporta per la tenuta democratica – compreso il riferimento a Keynes a Roosevelt,… - FabrisMelanie : RT @federicovizo87: Sento la mia mente spremuta come un tubetto di dentifricio apparentemente vuoto, ma che se lo premi un po’ ti da ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 Nel 2021 si farà una grande scorpacciata di sport AGI - Agenzia Italia Fondazione Comunitaria, nel 2020 quasi 2 milioni per il Vco

De Paoli: “È stato un anno di grandi gesti di solidarietà e condivisione che ci hanno consentito di mettere a disposizione del territorio ingenti risorse” ...

Nel 2021 prepariamoci ad una crisi economica che aumenterà il divario sociale

Il 2020 ci consegna un paese ferito, ma il 2021 non si preannuncia sotto buoni auspici. Non può essere diversamente, perché è la continuazione del 2020, ...

De Paoli: “È stato un anno di grandi gesti di solidarietà e condivisione che ci hanno consentito di mettere a disposizione del territorio ingenti risorse” ...Il 2020 ci consegna un paese ferito, ma il 2021 non si preannuncia sotto buoni auspici. Non può essere diversamente, perché è la continuazione del 2020, ...