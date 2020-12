Medicina e Tecnologie digitali: le perplessità degli Ingegneri della provincia di Catanzaro sul corso interateneo di Unicz e Unical (Di giovedì 31 dicembre 2020) È con preoccupazione che l’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro ha appreso, nei giorni scorsi, dell’intenzione dell’università “Magna Graecia” di Catanzaro di dare vita ad un corso di Laurea in collaborazione con l’università della Calabria di Rende denominato “Medicina e Tecnologie digitali”. Il corso, così com’è pensato, consentirà agli iscritti, al termine del ciclo di studi di 6 anni, di conseguire oltre al titolo di dottore in Medicina e Chirurgia, anche la laurea triennale in Ingegneria Informatica indirizzo Bioinformatico. Tuttavia, quella di conferire oggi una laurea triennale in Ingegneria appare come una scelta in netta controtendenza con gli indirizzi e gli ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 31 dicembre 2020) È con preoccupazione che l’Ordinediha appreso, nei giorni scorsi, dell’intenzione dell’università “Magna Graecia” didi dare vita ad undi Laurea in collaborazione con l’universitàCalabria di Rende denominato “”. Il, così com’è pensato, consentirà agli iscritti, al termine del ciclo di studi di 6 anni, di conseguire oltre al titolo di dottore ine Chirurgia, anche la laurea triennale ina Informatica indirizzo Bioinformatico. Tuttavia, quella di conferire oggi una laurea triennale ina appare come una scelta in netta controtendenza con gli indirizzi e gli ...

Pezzadazienda : @ierogamos In cosa sei laureata? Medicina, farmacia, chimica o tecnologie biomediche? - infoitsalute : Ordine degli Ingegneri di Catanzaro esprime perplessità su corso di 'Medicina e tecnologie digitali' all'Unical - UniPadova : Con @Unipd_Medicina andiamo a scoprire le nuove tecnologie per i pazienti che hanno perso la funzione renale… - CosenzaChannel : Il comitato di coordinamento delle università calabresi ha approvato l’innovativa proposta interateneo avanzata dal… - cschannel_news : Medicina e Tecnologie digitali, il nuovo corso di laurea ottiene il via libera del Coruc -

Ultime Notizie dalla rete : Medicina Tecnologie Ordine degli Ingegneri di Catanzaro esprime perplessità su corso di 'Medicina e tecnologie digitali' all'Unical Il Lametino Ordine degli Ingegneri di Catanzaro esprime perplessità su corso di 'Medicina e tecnologie digitali' all'Unical

Catanzaro - 'L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro è stato invitato in data 10/12/2020 ad un incontro telematico di consultazione sull’istituzione di un Corso di Laurea interateneo tra ...

Catanzaro - 'L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro è stato invitato in data 10/12/2020 ad un incontro telematico di consultazione sull’istituzione di un Corso di Laurea interateneo tra ...