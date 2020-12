Lì dove tutto è cominciato: a Wuhan migliaia di persone in strada per il conto alla rovescia per il 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anche lì dove tutto sembra essere cominciato, quella Wuhan divenuta famosa in tutto il mondo come focolaio iniziale di quella che sarebbe poi diventata la pandemia di Coronavirus, un evento che ha cambiato e sta continuando a cambiare il mondo, si attende la fine di questo difficile 2020. Queste immagini live dell’agenzia britannica Reuters mostrano la popolazione della cittadina di Wuhan, città cinese di più di 11 milioni di abitanti, scendere in piazza e per le strade per il conto alla rovescia, dire addio al 2020 e salutare il nuovo anno: quello in cui tutto il mondo spera di sconfiggere Sars Cov-2. Tantissime persone, tutte con la mascherina, vicine. Un anno dopo, la vita a Wuhan ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anche lìsembra essere, quelladivenuta famosa inil mondo come focolaio iniziale di quella che sarebbe poi diventata la pandemia di Coronavirus, un evento che ha cambiato e sta continuando a cambiare il mondo, si attende la fine di questo difficile 2020. Queste immagini live dell’agenzia britannica Reuters mostrano la popolazione della cittadina di, città cinese di più di 11 milioni di abitanti, scendere in piazza e per le strade per il, dire addio al 2020 e salutare il nuovo anno: quello in cuiil mondo spera di sconfiggere Sars Cov-2. Tantissime, tutte con la mascherina, vicine. Un anno dopo, la vita a...

