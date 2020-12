Legge di Bilancio 2021 | dai cellulari agli occhiali | la lista completa dei Bonus previsti

Leggi su ck12

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ladi, la cosiddetta manovra economica per l’Italia, è stata approvata ieri sera, 30 dicembre, dal Senato della Repubblica: ecco tutta ladeial suo interno. La notizia è ufficiale da ieri sera, con 156 voti favorevoli, compresi quelli di Italia Viva di Matteo Renzi e 124 voti contrari, l’opposizione al completo, ladiè stata approvata in via definitiva. #. Testo del disegno di #diapprovato in via definitiva dal Senato oggi, mercoledì #30dicembre ? https://t.co/6sY5kFH71j #Sessione#OpenSenato pic.twitter.com/jMMmzktca1 — Senato Repubblica ...