L’anno della Strega, un 2020 tra promozione e zona Europa: Benevento da 10 e lode (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per il Benevento, il 2020 è un anno da incorniciare: dominio in Serie B con promozione e Serie A giocata ad altissimi livelli Per il Benevento va in cantiere un 2020 di grandi traguardi e soddisfazioni. Dalla promozione in Serie A, la seconda nella storia del club, alla stagione sorprendente che sta disputando la squadra giallorossa nel nostro massimo campionato. Il tutto con un allenatore, Filippo Inzaghi, che si è finalmente affermato in panchina dopo le esperienze negative al Milan e al Venezia. A Pippo, che è diventato Super anche nel ruolo di tecnico, vanno i meriti di aver prima plasmato una squadra vincente e solida nel campionato cadetto, e poi quelli di esser riuscito a integrare a quella rosa, anche insieme all’aiuto della società, i giusti elementi per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per il, ilè un anno da incorniciare: dominio in Serie B cone Serie A giocata ad altissimi livelli Per ilva in cantiere undi grandi traguardi e soddisfazioni. Dallain Serie A, la seconda nella storia del club, alla stagione sorprendente che sta disputando la squadra giallorossa nel nostro massimo campionato. Il tutto con un allenatore, Filippo Inzaghi, che si è finalmente affermato in panchina dopo le esperienze negative al Milan e al Venezia. A Pippo, che è diventato Super anche nel ruolo di tecnico, vanno i meriti di aver prima plasmato una squadra vincente e solida nel campionato cadetto, e poi quelli di esser riuscito a integrare a quella rosa, anche insieme all’aiutosocietà, i giusti elementi per ...

ZZiliani : Come regalo di fine anno (NON DIMENTICARE è importante) ecco il mio pezzo dell’1 giugno 2007 sulla sentenza della C… - GiuseppeConteIT : Domani mattina avrà luogo la conferenza stampa di fine anno, organizzata, come di consueto, dal Consiglio nazionale… - oss_romano : #30dicembre Per un nuovo protagonismo della famiglia. Indetto dal Pontefice nel quinto anniversario dell’esortazion… - guidopoli3 : RT @MarianoGiustino: 2020: anno della lotta femminista contro il patriarcato. Le donne quest'anno hanno difeso la Convenzione di #Istanbul… - LuceASudEst : L'eleganza, la dignità, la pacatezza dei genitori di Giulio Regeni. Per loro infinito rispetto e tanta voglia di ab… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno della Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia