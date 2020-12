La vita americana del principe Harry? «Un’esistenza inutile, in autoesilio» (Di giovedì 31 dicembre 2020) La vita americana del principe Harry? «Un’esistenza inutile, in autoesilio. Dalla sua famiglia, dall’esercito, dagli amici». Ne è convinto l’esperto reale Hugo Vickers, che parlando con The Telegraph ha aggiunto: «Sarebbe stato bello se Harry, durante l’emergenza coronavirus, avesse applaudito al Servizio nazionale sanitario britannico come hanno fatto suo fratello William e Kate Middleton». Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) La vita americana del principe Harry? «Un’esistenza inutile, in autoesilio. Dalla sua famiglia, dall’esercito, dagli amici». Ne è convinto l’esperto reale Hugo Vickers, che parlando con The Telegraph ha aggiunto: «Sarebbe stato bello se Harry, durante l’emergenza coronavirus, avesse applaudito al Servizio nazionale sanitario britannico come hanno fatto suo fratello William e Kate Middleton».

Ne è convinto l’esperto reale Hugo Vickers, che parlando col quotidiano britannico «The Telegraph» ha spiegato: «Harry è in autoesilio. Dalla sua famiglia, dall’esercito, dagli amici» ...

Tutti pazzi per baby Archie (dopo il debutto nel podcast di mamma e papà)

Al primogenito di Harry d'Inghilterra e Meghan Markle è bastato pronunciare (con accento americano) le sue prime parole - «Happy New Year!» - per diventare una star. Tutti parlano del royal baby. E de ...

