Kawasaki è finita nel mirino di un attacco cyber

Leggi su wired

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Un’immagine in movimento della Ninja 2020Una violazione informatica ha colpito un server del colosso giapponeseHeavy Industries. A riportare la violazione è la stessa società, dopo aver scoperto un accesso non autorizzato a uno dei server aziendali proveniente da alcuni uffici all’estero e risalente ad agosto. Secondo il gigante giapponese che produce motociclette, motori, materiale robotico e navale, le informazioni d’accesso che hanno consentito la violazione potrebbero essere state rubate durante una precedente intrusione avvenuta all’inizio del 2020. La violazione è arrivata da alcuni uffici diin Thailandia. Secondo la compagnia tale accesso non avrebbe dovuto verificarsi. Per di più, come spiega il comunicato rilasciato dalla società, nella giornata antecedente alla violazione, la comunicazione tra la sede centrale e gli uffici ...