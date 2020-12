Io, insegnante, non vedo l’ora di tornare in classe. Lettera (Di giovedì 31 dicembre 2020) Rientro in classe il 7 gennaio. Diamo spazio anche alla voce di chi vede nel ritorno in presenza a gennaio anche degli studenti della scuola secondaria di II grado un importante segno di ripresa e ricostruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 31 dicembre 2020) Rientro inil 7 gennaio. Diamo spazio anche alla voce di chi vede nel ritorno in presenza a gennaio anche degli studenti della scuola secondaria di II grado un importante segno di ripresa e ricostruzione. L'articolo .

orizzontescuola : Io, insegnante, non vedo l’ora di tornare in classe. Lettera - benninaaa : scusatemi ma se i ragazzi non fossero mai andati ad x factor ci sarebbe qualcuno in questo mondo ad avere ZAYN JAVA… - CorradoBondava1 : RT @EuroTonnara: @AforizmyFraszky @lucabattanta @emanuelefelice2 Non sia troppo severo con chi ha disturbi specifici dell'apprendimento: ha… - Maxoooop3 : @Lino80484612 @lucacinalli2 @Luca_Gualtieri1 La stessa domanda vale per l'insegnante tedesco e per l'operaio. Solo… - marilaba1 : @539th Ciao Giovanni,penso dimenticare un insegnante sia grave,non per noi ma per chi da una cattedra non sia riusc… -