I migliori colpi del 2020 secondo l’ATP

Come ogni anno la ATP ha reso noti, sul proprio canale Tennis TV, i migliori colpi realizzati in questa stagione appena conclusa. Vediamo dunque alcuni di questi straordinari punti, per rivivere i momenti più spettacolari di quest'anno e prepararsi nel migliore dei modi al 2021 tennistico. I punti più spettacolari dei tennisti italiani nel 2020 Nella classifica dei top 50 colpi e scambi dell'anno stilata dall'ATP ben 5 sono stati realizzati da tennisti italiani. Su uno dei gradini più bassi, alla posizione n°47, la straordinaria smorzata in allungo di Salvatore Caruso contro Corentin Moutet nella partita di esordio del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Un colpo fantastico del tennista siciliano, che dopo una smorzata vicino alla rete del francese ha effettuato una contro-smorzata in recupero ...

