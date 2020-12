Giuseppe Conte, messaggio di fine anno: “Deve essere l’anno del riscatto” (Di giovedì 31 dicembre 2020) A poche ore dalla fine di un anno unico nella storia recente del mondo, arriva il messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con un post sui suoi profili ufficiali, il premier ha ripercorso le difficoltà del 2020 segnato dall’emergenza Coronavirus e i migliori auspici per l’anno che sta per iniziare. Conte: “anno difficile, difficilissimo“ Dal bollettino dell’ultimo giorno dell’anno, sono aumentati contagi, terapie intensive e indice Rt. L’Italia, insomma, non è ancora uscita dalla seconda ondata e la partita sarà ancora lunga. Concetto ripreso anche da Conte nel suo post condiviso pochi minuti fa: “Abbiamo vissuto un anno difficile. Difficilissimo. Abbiamo affrontato, e stiamo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) A poche ore dalladi ununico nella storia recente del mondo, arriva ildel Presidente del Consiglio. Con un post sui suoi profili ufficiali, il premier ha ripercorso le difficoltà del 2020 segnato dall’emergenza Coronavirus e i migliori auspici per l’che sta per iniziare.: “difficile, difficilissimo“ Dal bollettino dell’ultimo giorno dell’, sono aumentati contagi, terapie intensive e indice Rt. L’Italia, insomma, non è ancora uscita dalla seconda ondata e la partita sarà ancora lunga. Concetto ripreso anche danel suo post condiviso pochi minuti fa: “Abbiamo vissuto undifficile. Difficilissimo. Abbiamo affrontato, e stiamo ...

ricpuglisi : Per non avere Salvini al potere, che cosa accettereste? La fustigazione su pubblica piazza? La dittatura di Giuse… - matteograndi : Il giornalismo dovrebbe essere il cane da guardia della democrazia. Oggi il presidente dell’ordine dei giornalisti… - LegaSalvini : INCREDIBILE CONTE. PIÙ DI 73MILA MORTI DI COVID MA È PRESTO PER FARE UN BILANCIO - NewsMondo1 : Conte: “Abbiamo vissuto un 2020 difficile. Il prossimo deve essere l’anno del riscatto” - piuinclusivah : Anche se il 2020 ha stravolto la mia vita, col cavolo che lo dimentico! Perché il miracolo di trovare nuove amicizi… -