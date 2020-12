Dalla Corea del Sud all’India: i primi festeggiamenti nel mondo per il Capodanno 2021 – Le foto (Di giovedì 31 dicembre 2020) Arrivano le prime immagini dei festeggiamenti per il Capodanno 2021. E se in Nuova Zelanda si celebra come al solito, con eventi dal vivo e fuochi d’artificio, visto che il Paese ha arginato la pandemia di Coronavirus, in Australia si fanno sentire le restrizioni, e lo spettacolo pirotecnico a Sidney ha avuto come sfondo il porto deserto. I ristoranti però sono aperti e si può accedere al centro città muniti di prenotazione: secondo i media locali, un posto a sedere è arrivato a costare fino a 1.690 dollari australiani (circa 1.064 euro). Anche a Seul, in Corea del Sud, i cittadini sono scesi in strada senza mascherina. Nella gallery che segue, una selezione di immagini provenienti dal Giappone all’India, da Singapore all’Australia. ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020) Arrivano le prime immagini deiper il. E se in Nuova Zelanda si celebra come al solito, con eventi dal vivo e fuochi d’artificio, visto che il Paese ha arginato la pandemia di Coronavirus, in Australia si fanno sentire le restrizioni, e lo spettacolo pirotecnico a Sidney ha avuto come sfondo il porto deserto. I ristoranti però sono aperti e si può accedere al centro città muniti di prenotazione: secondo i media locali, un posto a sedere è arrivato a costare fino a 1.690 dollari australiani (circa 1.064 euro). Anche a Seul, indel Sud, i cittadini sono scesi in strada senza mascherina. Nella gallery che segue, una selezione di immagini provenienti dal Giappone, da Singapore all’Australia. ...

