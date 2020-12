Dakar 2021: dove vederla in tv. Palinsesto e programma: attenzione al fuso orario (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il giorno del grande inizio si avvicina. La Dakar 2021 è prossima a cominciare e la maratona nel deserto, che per il secondo anno consecutivo si disputerà in Arabia Saudita, è pronta per regalare emozioni. La corsa scatterà il 2 gennaio 2021 con il prologo, una stage di 11 km che deciderà in pratica l’ordine di partenza per la prima vera tappa che scatterà il 3 gennaio. In totale saranno 12 le prove cronometrate previste, con una sola giornata di riposo in programma il 9 gennaio. 7.646 complessivi da percorrere, di cui 4.767 cronometrati (quindi valevoli per le classifiche generali) e 2.879 di trasferimento. Tappa Marathon inserita tra la stage n.7 e la stage n.8, in cui gli equipaggi non potranno usufruire dell’assistenza in caso di guasto o problemi meccanici. Diminuisce purtroppo del 14% la partecipazione rispetto ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il giorno del grande inizio si avvicina. Laè prossima a cominciare e la maratona nel deserto, che per il secondo anno consecutivo si disputerà in Arabia Saudita, è pronta per regalare emozioni. La corsa scatterà il 2 gennaiocon il prologo, una stage di 11 km che deciderà in pratica l’ordine di partenza per la prima vera tappa che scatterà il 3 gennaio. In totale saranno 12 le prove cronometrate previste, con una sola giornata di riposo inil 9 gennaio. 7.646 complessivi da percorrere, di cui 4.767 cronometrati (quindi valevoli per le classifiche generali) e 2.879 di trasferimento. Tappa Marathon inserita tra la stage n.7 e la stage n.8, in cui gli equipaggi non potranno usufruire dell’assistenza in caso di guasto o problemi meccanici. Diminuisce purtroppo del 14% la partecipazione rispetto ...

