Come sarà il 2021 per il calcio africano? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Messo da parte il 2020 calcistico, segnato dalla crisi sanitaria che ha sconquassato numerose competizioni internazionali, ci aspetta un 2021 ricco di emozioni. Soprattutto per il calcio africano che, nonostante abbia dovuto salutare la Coppa d’Africa a causa del Covid-19, sarà pronto ad accogliere altre sfide. Tra le tante stelle che dovranno affrontare questo tour de force ci sarà Mohamed Salah, che con il suo Egitto dovrà non solo partecipare alle qualificazioni della prossima Coppa del Mondo, ma anche ai Giochi Olimpici. Non sarà contento Jurgen Klopp che ha bisogno dell’ex Roma per affrontare la corsa al secondo titolo consecutivo di Premier league. Quali competizioni vedrà protagonista il calcio africano? Qualificazioni Mondiali ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Messo da parte il 2020 calcistico, segnato dalla crisi sanitaria che ha sconquassato numerose competizioni internazionali, ci aspetta unricco di emozioni. Soprattutto per ilche, nonostante abbia dovuto salutare la Coppa d’Africa a causa del Covid-19,pronto ad accogliere altre sfide. Tra le tante stelle che dovranno affrontare questo tour de force ciMohamed Salah, che con il suo Egitto dovrà non solo partecipare alle qualificazioni della prossima Coppa del Mondo, ma anche ai Giochi Olimpici. Noncontento Jurgen Klopp che ha bisogno dell’ex Roma per affrontare la corsa al secondo titolo consecutivo di Premier league. Quali competizioni vedrà protagonista il? Qualificazioni Mondiali ...

SabrinaSalerno : Domandina facile facile: secondo voi come sarà il nostro 2021??? ?? #Sabrina #SabrinaSalerno - francescoseghez : Uno dei problemi del 2020 è stato che ci ha fatto focalizzare solo sull’oggi dimenticando spesso di provare a proge… - veneziaunica : #CapodannoFenice Come ogni anno, il tradizionale Concerto di Capodanno del @teatrolafenice sarà trasmesso in diret… - PAAdvisors : 'Anche il 2021 non sarà un anno facile. Noi come sempre ci impegneremo nel nostro lavoro quotidiano, con dedizione,… - laviniamcar : Archiviare davvero il 2020 sarà impossibile. E allora, come diceva qualcuno: «si pianga solo un po' perché è un pec… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Meteo Natale 2020: sciabolata artica e neve a Milano. Previsioni dal 25 dicembre Corriere della Sera