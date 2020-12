Babbo Natale positivo al Covid: nella casa di cura salgono a 26 i decessi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lo scorso sei dicembre un uomo vestito da Santa Claus, positivo al Covid, ha fatto visita agli anziani di una casa di cura in Belgio. Ad infettarsi sono stati 85… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lo scorso sei dicembre un uomo vestito da Santa Claus,al, ha fatto visita agli anziani di unadiin Belgio. Ad infettarsi sono stati 85… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

