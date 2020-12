Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Venerdì 8 Gennaio 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anticipazioni UPAS della puntata del 8 Gennaio 2021Episodio numero 5.609 Filippo e Serena hanno deciso di aiutare Leonardo accogliendolo in casa, ma ciò non farà che alimentare i dubbi della coppia. Intanto Alex inizia a riflettere sulla proposta di lavoro all’estero: da una parte vorrebbe rifiutare ma dall’altra ha paura di rinunciare all’occasione della vita. Cosa farà? Nel frattempo Cerruti aspetta il rientro a Napoli di Guido, ma ci sarà un imprevisto… Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre Anticipazioni relative ad Un POSTO al SOLE.*Foto di Giuseppe D’Anna L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 31 dicembre 2020)UPAS della puntata del 8Episodio numero 5.609 Filippo e Serena hanno deciso di aiutare Leonardo accogliendolo in casa, ma ciò non farà che alimentare i dubbi della coppia. Intanto Alex inizia a riflettere sulla proposta di lavoro all’estero: da una parte vorrebbe rifiutare ma dall’altra ha paura di rinunciare all’occasione della vita. Cosa farà? Nel frattempo Cerruti aspetta il rientro a Napoli di Guido, ma ci sarà un imprevisto… Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altrerelative ad Unal.*Foto di Giuseppe D’Anna L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

