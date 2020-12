Alta Moda: Eleonora Lastrucci, orgoglio del Made in Italy (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alta Moda: Eleonora Lastrucci presenta la sua nuova collezione di abiti, eleganza e raffinatezza sono le parole chiave. La stilista, originaria di Prato, è già nota nell’ambiente della Haute Couture per il suo innato talento. Le sue creazioni sono, letteralmente da sogno. Uniscono l’espressione del culto per un’eleganza sofisticata alla scelta di materiali di pregio. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020)presenta la sua nuova collezione di abiti, eleganza e raffinatezza sono le parole chiave. La stilista, originaria di Prato, è già nota nell’ambiente della Haute Couture per il suo innato talento. Le sue creazioni sono, letteralmente da sogno. Uniscono l’espressione del culto per un’eleganza sofisticata alla scelta di materiali di pregio.

MercedesBenz_IT : Alta moda automobilistica. ?? Scopri l’opera ispirata a Classe G, nata dal genio di Gorden Wagener e @virgilabloh:… - sanacore_ : Anche oggi pillole di alta moda: luna di sailor moon. ???? - CanonF1 : Buon Anno ad #AICTC ed a tutte le scuole che hanno corsi di Sistema Moda... che come vedremo nel 2021 non è solo 'm… - GabrielePersi : #nel2021vorrei abolire la moda della vita alta. Se ci pensate, da quando è tornata, è scattata la pandemia. Coincidenze? Io non CREDOH - sempreannoiata : @nmrpmst91 ASSOLUTAMENTE! ora solo vita alta. non seguirò la moda l'anno prossimo, amen (scherzo, non l'ho mai seguita ahah) -