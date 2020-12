Zaniolo e la nuova fiamma, ma una notizia improvvisa cambia il suo destino (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il calciatore della Roma torna a far parlare di sè anche lontano dal campo: stavolta gli ultimi avvenimenti della sua vita privata lasciano tutti di stucco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolo? Zaniolo (@nicoloZaniolo) Nicolò Zaniolo è sicuramente uno dei giovani talenti più forti e attesi degli ultimi anni, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il calciatore della Roma torna a far parlare di sè anche lontano dal campo: stavolta gli ultimi avvenimenti della sua vita privata lasciano tutti di stucco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolo?(@nicolo) Nicolòè sicuramente uno dei giovani talenti più forti e attesi degli ultimi anni, L'articolo proviene da YesLife.it.

delca_it : @Stron9erAnnA Senza fare alcun riferimento alla nuova bellissima fiamma di Nicolò Zaniolo, confermo, l'espressione… - MarcoCorrera : @MMicol_ Mah Bimba, tu ti innamori tre volte al giorno, proprio come me... Oggi per esempio mi sono innamorato del… - frenchlady87 : RT @spettatore_c: Dalla Home della @Gazzetta_it Zaniolo lascia la ex incinta Zaniolo vuole riempire di baci la nuova fiamma Zaniolo sostien… - eImudo : RT @SsantiagoF13: Allora l’ex di Zaniolo è una bella macchina ok? La nuova.. È un 488 pista Senza troppi giri di parole. - SsantiagoF13 : Allora l’ex di Zaniolo è una bella macchina ok? La nuova.. È un 488 pista Senza troppi giri di parole. -