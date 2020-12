Tour de Ski 2021: Francesco De Fabiani, top5 possibile? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dovendo ragionare su quanto visto fino ad ora della stagione di Francesco De Fabiani, ci sarebbe un’unica risposta in merito alla domanda su un possibile piazzamento tra i primi cinque del Tour de Ski 2021 da parte sua. E quella risposta sarebbe un no. Allo stato attuale, infatti, il “Defa” è sì un fondista migliore rispetto a quello, assolutamente inverosimile, della stagione 2019-2020, ma non ha ancora raggiunto quei grandi picchi che lo hanno portato a fare spesso e volentieri ottimi risultati nell’annata precedente, indubbiamente la migliore della sua carriera. Si trova, in sostanza, in quella via di mezzo che è rappresentata dalla buona costanza a livello distance e dai risultati quantomeno rivedibili nelle sprint (anche se, in fin dei conti, Dresda dovrebbe contare per qualcos’altro). Il suo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dovendo ragionare su quanto visto fino ad ora della stagione diDe, ci sarebbe un’unica risposta in merito alla domanda su unpiazzamento tra i primi cinque delde Skida parte sua. E quella risposta sarebbe un no. Allo stato attuale, infatti, il “Defa” è sì un fondista migliore rispetto a quello, assolutamente inverosimile, della stagione 2019-2020, ma non ha ancora raggiunto quei grandi picchi che lo hanno portato a fare spesso e volentieri ottimi risultati nell’annata precedente, indubbiamente la migliore della sua carriera. Si trova, in sostanza, in quella via di mezzo che è rappresentata dalla buona costanza a livello distance e dai risultati quantomeno rivedibili nelle sprint (anche se, in fin dei conti, Dresda dovrebbe contare per qualcos’altro). Il suo ...

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Frida Karlsson: 'Il Tour de Ski è un sogno che avevo già da bambina; il Cermis non mi spaventa' - FondoItalia : Fondo - Frida Karlsson: 'Il Tour de Ski è un sogno che avevo già da bambina; il Cermis non mi spaventa' - infoitsport : Sci di Fondo, Federico Pellegrino: 'Sono molto motivato per questo Tour de Ski, arriverò sicuramente almeno fino al… - infoitsport : Fondo - Le Germania per il Tour de Ski: dodici atleti al via - zizionice : RT @neveitalia: Dobbiaco scalda i motori per il Tour de Ski, il 5-6 gennaio la due giorni di gare. E Pellegrino... #XCSki #nordicski #30Dic… -