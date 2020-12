Reuters: “In Svizzera una persona è morta dopo il vaccino. Chiarire se c’è collegamento” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Svizzera, a Lucerna, una persona che è stata tra le prime a essere vaccinata è morta. Lo hanno reso noto i funzionari del cantone, anche se non hanno indicato se la morte fosse correlata all’inoculazione del vaccino anti-Covid. “Siamo a conoscenza del caso”, ha detto un portavoce ripreso da Reuters, aggiungendo che la questione era stata deferita all’autorità di regolamentazione Svizzera dei farmaci Swissmedic. Il cantone non ha rilasciato dettagli, compreso il tempo trascorso tra il momento in cui la persona ha ricevuto il vaccino e il momento in cui è avvenuta la morte. Lucerna è stata la sede delle prime vaccinazioni in Svizzera a partire dalla scorsa settimana, con un’iniezione di Pfizer e del suo partner tedesco BioNTech ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In, a Lucerna, unache è stata tra le prime a essere vaccinata è. Lo hanno reso noto i funzionari del cantone, anche se non hanno indicato se la morte fosse correlata all’inoculazione delanti-Covid. “Siamo a conoscenza del caso”, ha detto un portavoce ripreso da, aggiungendo che la questione era stata deferita all’autorità di regolamentazionedei farmaci Swissmedic. Il cantone non ha rilasciato dettagli, compreso il tempo trascorso tra il momento in cui laha ricevuto ile il momento in cui è avvenuta la morte. Lucerna è stata la sede delle prime vaccinazioni ina partire dalla scorsa settimana, con un’iniezione di Pfizer e del suo partner tedesco BioNTech ...

