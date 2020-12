Restyling di San liberale | ecco rondò | ciclabili e fognature

(Di giovedì 31 dicembre 2020) È stato presentato mercoledì mattina a Ca' Sugana l' ultimo stralcio dei lavori nel quartiere di Sandove sono in previsione la riqualificazione dei marciapiedi, la realizzazione della pista ...

Ultime Notizie dalla rete : Restyling San

UlisseOnline

Il progetto ha previsto la realizzazione di un nuovo spazio per la socialità del quartiere, accessibile in sicurezza anche alle persone con disabilità ...San Basilio, inaugurata la nuova area verde di San Cleto dopo lavori riqualificazione. Scopriamo insieme come è andata ...