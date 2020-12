Palestre, cinema e teatri non riaprono: si va verso la conferma della chiusura (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non sembrano arrivare buone notizie per le attività delle Palestre, cinema e teatri. Infatti, resta ancora molto probabile la decisione di confermarne la chiusura da metà gennaio. E’ questo quanto si apprende da fonti di governo che hanno precisato: “Si deciderà anche sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l’Epifania“. Potrebbero essere dunque rinnovate le misure che prevedono la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all’aperto, insieme alla chiusura di Palestre e piscine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non sembrano arrivare buone notizie per le attività delle. Infatti, resta ancora molto probabile la decisione dirne lada metà gennaio. E’ questo quanto si apprende da fonti di governo che hanno precisato: “Si deciderà anche sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l’Epifania“. Potrebbero essere dunque rinnovate le misure che prevedono la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche e altri spazi anche all’aperto, insieme alladie piscine. SportFace.

