Milan condannato | dovrà risarcire Boban di 5 milioni di euro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Tribunale dio ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Zvominir. Secondo quanto deciso il club rossonerol’ex dirigente per circa 5di. Il caso è legato alla causa avviata dall’ex rossonero che aveva contestato le motivazioni della rescissione del contatto. Il club rossonero adesso è intenzionato a ricorrere in secondo grado. Ilsul caso, il comunicato del club rossonero Photo by Alessandro Sabattini/Getty ImagesIlha pubblicato un comunicato ufficiale sul caso. “In merito al recente dispositivo di sentenza del Giudice del Lavoro dio che ha parzialmente accolto il ricorso di Zvonimir ...

MCaverzan : Visto come sono andate le cose, dall’acquisto di Ibrahimovic alla conferma di Pioli, tutte cose suggerite da lui,… - publish70628725 : Milan condannato a pagare a Boban 5,37 milioni - LaStampa : Il Milan condannato a risarcire Boban: 5 milioni per ingiusto licenziamento. Farà ricorso - CalcioWeb : L'@acmilan condannato sul caso #Boban - FinallyGio459 : RT @FBiasin: 'Nessuna 'giusta causa': #Milan condannato a pagare a #Boban 5,37 milioni'. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan condannato

Il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Zvominir Boban. Secondo quanto deciso il club rossonero dovrà risarcire l’ex dirigente per circa 5 milioni di euro. Il caso è le ...Imbattuto in campionato sul campo, per il Milan è arrivata una sconfitta in tribunale . Quello di Milano, sezione lavoro , in merito alla ...