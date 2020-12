“Lascio la Casa”. GF Vip, Dayane Mello fa le valigie: la reazione inaspettata dei suoi coinquilini (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In questi ultimi giorni grande protagonista del GF Vip è Dayane Mello. Subito dopo l’ultima puntata del reality, quella in cui ha sganciato la famosa bomba sul presunto tradimento della fidanzata di Andrea Zelletta, la modella brasiliana ha praticamente chiuso con la sua amica speciale Rosalinda Cannavò. Il litigio in diretta, poi il duro sfogo dell’attrice che ha anche cambiato camera da letto. Sarà per questo motivo che Dayane ha fatto la richiesta al GF Vip di cambiare squadra per i canti e balli di Capodanno? Non ha spiegato il motivo, ma tutti hanno pensato che volesse passare nell’altro schieramento per la presenza di Rosalinda. Ma non è finita qui perché la Mello sta continuando a far parlare di sé per un altro colpo di scena: ha annunciato di voler lasciare la Casa. (Continua dopo la foto) La ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In questi ultimi giorni grande protagonista del GF Vip è. Subito dopo l’ultima puntata del reality, quella in cui ha sganciato la famosa bomba sul presunto tradimento della fidanzata di Andrea Zelletta, la modella brasiliana ha praticamente chiuso con la sua amica speciale Rosalinda Cannavò. Il litigio in diretta, poi il duro sfogo dell’attrice che ha anche cambiato camera da letto. Sarà per questo motivo cheha fatto la richiesta al GF Vip di cambiare squadra per i canti e balli di Capodanno? Non ha spiegato il motivo, ma tutti hanno pensato che volesse passare nell’altro schieramento per la presenza di Rosalinda. Ma non è finita qui perché lasta continuando a far parlare di sé per un altro colpo di scena: ha annunciato di voler lasciare la. (Continua dopo la foto) La ...

lookupandillbe : @xonlythebr4vex mi impongo degli orari (anche per dirti quell'oretta in cui vado a camminare) in cui lascio il tele… - _erosbog : ??cita e risp di erossino?? ora vi lascio un test per vedere a quale casa di beauxbatons appartenete - vivwinchester : RT @mayaswinchester: vivian ian winchester sei l’amore della mia vita ti amo da morire mi ammazzerei per te giuro adesso sul momento se dic… - infoitcultura : Al Grande Fratello è caos, Dayane Mello prepara la valigia e minaccia: «Lascio la Casa». La reazione dei compagni è… - mayaswinchester : vivian ian winchester sei l’amore della mia vita ti amo da morire mi ammazzerei per te giuro adesso sul momento se… -

Ultime Notizie dalla rete : Lascio Casa Lascio casa: devo rispondere di tutti i danni? laRegione Rosina uccisa, villetta sotto la lente e i familiari indagati cambiano avvocati

MONTECASSIANO - Villetta sotto la lente di ingrandimento, gli inquirenti sono tornati nell’abitazione di via Pertini a Montecassiano dove la sera della vigilia di Natale è ...

Teatri chiusi, ma cinema e spettacolo ci raggiungono a casa

Brani sinfonici e lirici, briosi e delicati, saranno i protagonisti del programma che la Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste proporrà alle 22.30 del 31 dicembre, in replica in prima ser ...

MONTECASSIANO - Villetta sotto la lente di ingrandimento, gli inquirenti sono tornati nell’abitazione di via Pertini a Montecassiano dove la sera della vigilia di Natale è ...Brani sinfonici e lirici, briosi e delicati, saranno i protagonisti del programma che la Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste proporrà alle 22.30 del 31 dicembre, in replica in prima ser ...