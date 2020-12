"Il suo disturbo a letto". Giulia Salemi intimissima: la confessione che sconcerta il Grande Fratello Vip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giulia Salemi e gli uomini, in ballo ci sarebbe un "disturbo". "Non credo di avere mai provato un piacere vero. Ho sempre fatto finta", ha spiegato la concorrente del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la psicoterapeuta e sessuologa Marinella Cozzolino ha spiegato: "È un vero disturbo, frequente, che si chiama anorgasmia. È l'incapacità di essere egoiste. Le donne non si concentrano quasi mai su quello che piace a loro". Insomma, non c'è da scherzare e anche quella frase sfuggita alla Salemi, "con i miei ex fingevo", nasconderebbe una debolezza psicologica: "Forse non si abbandona, non si lascia andare, troppo concentrata sulla prestazione". Da qui il consiglio dell'esperta alla bella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020)e gli uomini, in ballo ci sarebbe un "". "Non credo di avere mai provato un piacere vero. Ho sempre fatto finta", ha spiegato la concorrente delVip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la psicoterapeuta e sessuologa Marinella Cozzolino ha spiegato: "È un vero, frequente, che si chiama anorgasmia. È l'incapacità di essere egoiste. Le donne non si concentrano quasi mai su quello che piace a loro". Insomma, non c'è da scherzare e anche quella frase sfuggita alla, "con i miei ex fingevo", nasconderebbe una debolezza psicologica: "Forse non si abbandona, non si lascia andare, troppo concentrata sulla prestazione". Da qui il consiglio dell'esperta alla bella ...

FrancescoOrio : @mgmaglie Mi scuso se la disturbo ma volevo sapere cosa ne pensa del silenzio stampa, attuato da TUTTE le testate i… - g1usy22 : @akitale1 I disturbi psicologici sono complessi e ci vogliono anni per diagnosticarli, ma è una donna che ha soffer… - hcetoib : @LauraGaravini @ItaliaViva @SenatoStampa Controesodo? Da expat dico: ma chi vuole tornare in un paese in cui un per… - Alessan19274511 : @Lord_Berto @myrtamerlino Piccolo troll, non la disturbo più e non la distraggo dal suo sonno, non credo proprio ch… - hcetoib : @ItaliaViva @TeresaBellanova Ma basta... Fatelo curare @matteoreni deve curare il suo evidente DISTURBO NARCISISTA… -

Ultime Notizie dalla rete : suo disturbo Balbuzie: sintomi e diagnosi La Legge per Tutti Cattolica, ingerisce micidiale mix di metadone e bibita gassata: 15enne in coma

Il ragazzo abbandonato dagli amici nel parco antistante la stazione del paese rivierasco. L’allarme lanciato dopo ore da un 13enne del gruppo. Tutti identificati ...

Imprenditore trovato morto nel suo appartamento: aveva 43 anni

Aveva 43 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Gestiva col fratello un’azienda leader nel campo dei marmi sacile Lutto nell’imprenditoria: è mancato Rudy Mella, 43 anni, ex socio con ...

