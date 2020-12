Google chiude il suo servizio di stampa tramite cloud (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Google cloud Print (logo: Google)Google cloud Print terminerà tutte le tue funzioni con lo scoccare del nuovo anno. Dal primo gennaio 2021 il servizio creato da Big G per stampare i documenti da una qualunque app web, desktop e mobile, installata su un dispositivo nella rete cloud, verrà chiuso definitivamente. Creato nel 2010, Google cloud Print è stato voluto dal colosso di Mountain View per semplificare la stampa di documenti da parte degli utenti che utilizzavano dispositivi Chrome Os. Il servizio era nato per sopperire a un deficit del supporto per le stampanti presente delle prime versioni del sistema operativo di Chrome. Ma dal 2017, quando Big G ha aggiunto ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Print (logo:Print terminerà tutte le tue funzioni con lo scoccare del nuovo anno. Dal primo gennaio 2021 ilcreato da Big G perre i documenti da una qualunque app web, desktop e mobile, installata su un dispositivo nella rete, verrà chiuso definitivamente. Creato nel 2010,Print è stato voluto dal colosso di Mountain View per semplificare ladi documenti da parte degli utenti che utilizzavano dispositivi Chrome Os. Ilera nato per sopperire a un deficit del supporto per lenti presente delle prime versioni del sistema operativo di Chrome. Ma dal 2017, quando Big G ha aggiunto ...

Con il primo gennaio 2021 terminerà definitivamente il servizio di stampa Google Cloud Print, nato nel 2010 e surclassato da un sistema nativo per Chrome ...

Con il primo gennaio 2021 terminerà definitivamente il servizio di stampa Google Cloud Print, nato nel 2010 e surclassato da un sistema nativo per Chrome ...