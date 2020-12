Denis Vavro saluta la Lazio per andare al Genoa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È ufficiale: Denis Vavro lascerà la Lazio per andare al Genoa. Il difensore slovacco non giocherà più nella squadra capitolina ma in quella ligure dove spera di trovare maggiore fortuna. Vavro faceva parte della lista dei partenti di Tare ed era fuori dalle liste dei nomi di Inzaghi già da diverso tempo. Ora con i rossoblù potrebbe finalmente trovare il proprio riscatto. Denis Vavro – Genoa: quali i dettagli del trasferimento? Il mercato di riparazione si aprirà ufficialmente il 4 gennaio 2021 ma le squadre di Serie A hanno già cominciato a riorganizzare il proprio organico. Ad esempio la Lazio ha già inserito nella lista dei giocatori non indispensabili, diversi profili. Denis ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È ufficiale:lascerà laperal. Il difensore slovacco non giocherà più nella squadra capitolina ma in quella ligure dove spera di trovare maggiore fortuna.faceva parte della lista dei partenti di Tare ed era fuori dalle liste dei nomi di Inzaghi già da diverso tempo. Ora con i rossoblù potrebbe finalmente trovare il proprio riscatto.: quali i dettagli del trasferimento? Il mercato di riparazione si aprirà ufficialmente il 4 gennaio 2021 ma le squadre di Serie A hanno già cominciato a riorganizzare il proprio organico. Ad esempio laha già inserito nella lista dei giocatori non indispensabili, diversi profili....

