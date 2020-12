Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Non allentiamo le restrizioni: dobbiamo tenere duro per almeno altri due mesi» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Passato il Natale, e dopo il breve periodo di allentamento, domani, 31 dicembre, l’Italia torna in zona rossa. L’allerta continua a essere massima in vista di cenoni tra amici e parenti, nonostante le limitazioni imposte dal governo, e anche a seguito di un incremento dei nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore i dati diffusi dalla Protezione civile hanno segnalato più di 16mila nuovi casi, a fronte, però, di 40mila tamponi in più rispetto al dato del giorno precedente. «A Natale abbiamo fatto pochissimi test, per questo abbiamo visto un calo nei giorni precedenti. Ma quello che dobbiamo continuare a valutare è il rapporto tra tamponi e contagi, un rapporto che rimane stabile», chiarisce a Open il direttore dell’istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, Giovanni Maga. Professore, è già possibile osservare un effetto Natale sui nuovi dati ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Passato il Natale, e dopo il breve periodo di allentamento, domani, 31 dicembre, l’Italia torna in zona rossa. L’allerta continua a essere massima in vista di cenoni tra amici e parenti, nonostante le limitazioni imposte dal governo, e anche a seguito di un incremento dei nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore i dati diffusi dalla Protezione civile hanno segnalato più di 16mila nuovi casi, a fronte, però, di 40mila tamponi in più rispetto al dato del giorno precedente. «A Natale abbiamo fatto pochissimi test, per questo abbiamo visto un calo nei giorni precedenti. Ma quello checontinuare a valutare è il rapporto tra tamponi e contagi, un rapporto che rimane stabile», chiarisce a Open il direttore dell’istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, Giovanni. Professore, è già possibile osservare un effetto Natale sui nuovi dati ...

Internazionale : Cinquantacinque detenuti si sono uccisi, 34 bambini sono in cella con le madri, il sovraffollamento è ancora dramma… - Corriere : I russi non si fidano del vaccino e dei numeri: «Le vittime almeno il triplo di quelle ufficiali» - infoitsalute : Coronavirus, bollettino del 30 dicembre sera: numeri in Veneto e provincia di Venezia - ottovanz : RT @Internazionale: Cinquantacinque detenuti si sono uccisi, 34 bambini sono in cella con le madri, il sovraffollamento è ancora drammatico… - veneziatoday : Coronavirus, bollettino del 30 dicembre sera: numeri in Veneto e provincia di Venezia --> -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Coronavirus, ecco tappe e numeri della vaccinazione in Italia fino a settembre. In arrivo le prime ... Il Sole 24 ORE Coronavirus, Arcuri: vaccinati 9.803 italiani

(Teleborsa) - Nelle 21 Regioni e Province autonome, dove la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid ha inviato i vaccini giunti in Italia il 27 dicembre scorso per il "vaccine-da ...

Coronavirus Reggio Calabria – Il Gom: 3 decessi, 8 ricoveri e 1 dimissione

La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nelle ultime ventiquattro ore sono registrati 3 decessi. Si tratta di un uomo di 82 anni e di due donne di ...

(Teleborsa) - Nelle 21 Regioni e Province autonome, dove la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid ha inviato i vaccini giunti in Italia il 27 dicembre scorso per il "vaccine-da ...La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nelle ultime ventiquattro ore sono registrati 3 decessi. Si tratta di un uomo di 82 anni e di due donne di ...