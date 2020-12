Chico Forti scrive a Di Maio: «Con voi l’Italia è cambiata, avete realizzato un’impresa impossibile» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Chico Forti ha scritto una lettera indirizzata al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al suo capo di gabinetto Ettore Sequi. Il detenuto in carcere negli Stati Uniti da oltre vent’anni ma che si è sempre proclamato innocente, e che dovrebbe tornare in Italia nei prossimi giorni, scrive nella sua lettera che «avete realizzato un’impresa dai più considerata impossibile». Chico Forti, che ha trascorso gli ultimi 20 anni in un carcere di massima sicurezza in Florida per un omicidio al quale si è sempre dichiarato estraneo, sarà trasferito in Italia dopo che il governatore dello stato americano ha accolto la sua istanza di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo. Di Maio, proprio ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha scritto una lettera indirizzata al Ministro degli Esteri Luigi Die al suo capo di gabinetto Ettore Sequi. Il detenuto in carcere negli Stati Uniti da oltre vent’anni ma che si è sempre proclamato innocente, e che dovrebbe tornare in Italia nei prossimi giorni,nella sua lettera che «dai più considerata»., che ha trascorso gli ultimi 20 anni in un carcere di massima sicurezza in Florida per un omicidio al quale si è sempre dichiarato estraneo, sarà trasferito in Italia dopo che il governatore dello stato americano ha accolto la sua istanza di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo. Di, proprio ...

