Burioni a Conte: “Il governo se ne deve andare se non garantisce un vaccino tempestivo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’altolà. “Un ritardo nelle vaccinazioni non è tollerabile. O riescono a stare al passo con gli altri paesi, o se ne devono andare. Subito“. Sempre più a muso duro, Roberto Burioni. Il virologo segue con apprensione i ritardi e i pasticci in merito alle dosi e alla somministrazione del farmaco in tempi rapidi. Su Twitter il virologo e docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano picchia duro contro l’esecutivo e in un altro post chiarisce ancor più fermamente il suo pensiero. vaccino, Burioni: “Ritardi intollerabili” “Se il governo non riesce a garantire una vaccinazione tempestiva dei cittadini se ne deve andare. Subito. Ci sono difficoltà oggettive di approvvigionamento ma al netto di queste” nessun “ritardo può essere tollerato”. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’altolà. “Un ritardo nelle vaccinazioni non è tollerabile. O riescono a stare al passo con gli altri paesi, o se ne devono. Subito“. Sempre più a muso duro, Roberto. Il virologo segue con apprensione i ritardi e i pasticci in merito alle dosi e alla somministrazione del farmaco in tempi rapidi. Su Twitter il virologo e docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano picchia duro contro l’esecutivo e in un altro post chiarisce ancor più fermamente il suo pensiero.: “Ritardi intollerabili” “Se ilnon riesce a garantire una vaccinazione tempestiva dei cittadini se ne. Subito. Ci sono difficoltà oggettive di approvvigionamento ma al netto di queste” nessun “ritardo può essere tollerato”. ...

AlessioDiRicco : @steccolders Il fan di Conte si è offeso.Burioni è una figura autorevole, lei è solo uno che decontestualizza per diffamare. - Stefano08276029 : RT @Virus1979C: Così twittava Burioni il 31 ottobre. Quando Conte annunciava prime dosi del vaccino a dicembre. Chiedere scusa no? #vaccine… - Sonia74Mar : @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @marcocattaneo @manginobrioches @ThManfredi @ScaltritiLab… - sabbatani : @lucaviscardi Diciamo che Conte, nel caso, era molto più informato di Burioni sull’arrivo dei vaccini! Ma naturalmente non lo ammetterà mai. - FlaBassF : RT @bluiallis: Comunque se 'attività motoria nei pressi della propria abitazione ed attività fisica individuale all'aperto'= 'annamo al par… -

Cosa è successo da ricordare in questi ultimi 12 mesi? Il coronavirus è il motivo per il quale non potremo mai dimenticarci questo periodo così difficile, ma gli avvenimenti degni di nota sono stati t ...

