Andrea Zelletta in lacrime per il presunto tradimento di Natalia: chi è l’uomo coinvolto? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di chiarire in diretta con la fidanzata Natalia Paragoni in merito allo strano biglietto di Natale ricevuto dalla ragazza. Peccato che il gesto della 23enne ha dato vita al Capri gate. Zelletta in lacrime per il Capri gate Andrea Zelletta al GF Vip 5, durante la puntata di lunedì sera, era riuscito finalmente a chiarire con Natalia ma il gossip di Dayane Mello, in merito ad un presunto tradimento della 23enne con un altro uomo durante una vacanza a Capri, hanno mandato nuovamente in tilt il 27enne pugliese. Era stato dapprima Tommaso Zorzi a dirsi dubbioso in merito alla reazione di Andrea sul gossip di Dayane. Secondo Tommaso lui sa tutto ma non ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di chiarire in diretta con la fidanzataParagoni in merito allo strano biglietto di Natale ricevuto dalla ragazza. Peccato che il gesto della 23enne ha dato vita al Capri gate.inper il Capri gateal GF Vip 5, durante la puntata di lunedì sera, era riuscito finalmente a chiarire conma il gossip di Dayane Mello, in merito ad undella 23enne con un altro uomo durante una vacanza a Capri, hanno mandato nuovamente in tilt il 27enne pugliese. Era stato dapprima Tommaso Zorzi a dirsi dubbioso in merito alla reazione disul gossip di Dayane. Secondo Tommaso lui sa tutto ma non ...

