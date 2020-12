Al premier Conte va riconosciuto un grande merito. Ora avanti tutta e barra a sinistra! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dobbiamo riconoscere che, con tutti i suoi limiti, Giuseppe Conte ha gestito in modo accettabile una situazione di estrema difficoltà, come quella dell’Italia afflitta dalla pandemia Covid, dopo che le politiche neoliberali di tutti i governi precedenti, a partire almeno dall’inizio degli anni Novanta (parliamo di un trentennio pericoloso e infausto, quindi) avevano devastato il nostro sistema sociale e sanitario, debilitando in modo esterno gli anticorpi collettivi di fronte al dilagare del pericoloso virus. Intendiamoci. Ogni azione di governo che si svolga nel nostro Paese è fatalmente soggetta ad una serie di condizionamenti di natura storica e strategica. Il nostro Paese è fortemente subordinato al campo occidentale. La nostra classe imprenditoriale è in linea di massima incapace di significative innovazioni e incline a sfruttare fino all’osso la manodopera allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dobbiamo riconoscere che, con tutti i suoi limiti, Giuseppeha gestito in modo accettabile una situazione di estrema difficoltà, come quella dell’Italia afflitta dalla pandemia Covid, dopo che le politiche neoliberali di tutti i governi precedenti, a partire almeno dall’inizio degli anni Novanta (parliamo di un trentennio pericoloso e infausto, quindi) avevano devastato il nostro sistema sociale e sanitario, debilitando in modo esterno gli anticorpi collettivi di fronte al dilagare del pericoloso virus. Intendiamoci. Ogni azione di governo che si svolga nel nostro Paese è fatalmente soggetta ad una serie di condizionamenti di natura storica e strategica. Il nostro Paese è fortemente subordinato al campo occidentale. La nostra classe imprenditoriale è in linea di massima incapace di significative innovazioni e incline a sfruttare fino all’osso la manodopera allo ...

