Uomini e Donne, Davide Donadei ha scelto? Un messaggio scritto da Beatrice spiazza i fan (Di martedì 29 dicembre 2020) Gli occhi dei telespettatori e fan del noto dating show di Canale 5 Uomini e Donne sono tutti concentrati sulla prossima registrazione. I più informati avevano parlato della scelta di Davide Donadei che sarebbe avvenuta lontana dagli studi Mediaset. Tuttavia, tra le diverse ipotesi su chi sceglierà il tronista, ad attirare attualmente l’attenzione degli utenti social … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 dicembre 2020) Gli occhi dei telespettatori e fan del noto dating show di Canale 5sono tutti concentrati sulla prossima registrazione. I più informati avevano parlato della scelta diche sarebbe avvenuta lontana dagli studi Mediaset. Tuttavia, tra le diverse ipotesi su chi sceglierà il tronista, ad attirare attualmente l’attenzione degli utenti social … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - Viminale : #Lamorgese vicina alle donne e agli uomini di #Vigilidelfuoco per la perdita del collega Tonello Scanu, deceduto in… - elenabonetti : Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia.… - Lavitafaschif0 : In effetti quando amo una persona non la calcolo e ne parlo male con la sua 'nemica' per giorni, come no Ma da qua… - twitta_sib : RT @biasbowie02: SDG: “Io la conosco perché mi chiamò anni fa per partecipare ad un Uomini e Donne, Stefy tu la conosci?” Stefania: “si mi… -