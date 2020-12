Ultime Notizie Roma del 29-12-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza bene primo piano in carico di 470000 dosi di vaccino afiser è bloccato in Belgio per il maltempo slitta così almeno un giorno l’arrivo in Italia Mentre continua a far discutere l’ordine di 30 milioni di dati da parte della Germania alla Biotech al di fuori del contratto siglato con lui proprio in Germania che già vaccinato 42000 persone si è scoperto che la variante inglese del virus era già da novembre intanto nel mondo si sono vaccinati 4,6 milioni di individui a metà negli Stati Uniti il paese con più vaccinati rispetto al numero di abitanti e Israele 5,7 ogni 100 l’iran comincia a sperimentare un suo vaccino visto che per i dazi imposti dagli Stati Uniti me li può comprare una all’estero potrebbero 10.000 le dosi acquistate alla Fazer d’Albae sono due operatori su ...