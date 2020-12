Russia, i morti Covid sono 186mila (e non 54mila): dopo il riconteggio in Spagna, le statistiche smentiscono anche i dati di Mosca (Di martedì 29 dicembre 2020) Dall’inizio della pandemia in Russia sono morte circa 186mila persone che avevano contratto il coronavirus. Un numero che di fatto riscrive la portata e gli effetti della pandemia nel Paese di Vladimir Putin: finora, infatti, la Johns Hopkins University – che si basa sui dati ufficiali forniti dalle autorità – aveva contato in Russia 54.559 vittime di coronavirus. L’ufficio di statistica Rosstat ne ha calcolati invece più del triplo: solo a novembre i decessi sono stati 26mila. Rosstat riferisce di un eccesso di mortalità tra gennaio e novembre 2020 di 229.700 decessi rispetto allo stesso periodo del 2019, di cui “oltre l’81% dovuto al Covid”, ha precisato la vicepremier Tatiana Golikova. Secondo le statistiche aggiornate, solo tra aprile e novembre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Dall’inizio della pandemia inmorte circapersone che avevano contratto il coronavirus. Un numero che di fatto riscrive la portata e gli effetti della pandemia nel Paese di Vladimir Putin: finora, infatti, la Johns Hopkins University – che si basa suiufficiali forniti dalle autorità – aveva contato in54.559 vittime di coronavirus. L’ufficio di statistica Rosstat ne ha calcolati invece più del triplo: solo a novembre i decessistati 26mila. Rosstat riferisce di un eccesso di mortalità tra gennaio e novembre 2020 di 229.700 decessi rispetto allo stesso periodo del 2019, di cui “oltre l’81% dovuto al”, ha precisato la vicepremier Tatiana Golikova. Secondo leaggiornate, solo tra aprile e novembre ...

