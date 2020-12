Recovery plan, Gentiloni: “Per l’attuazione servono procedure straordinarie. Il Mes? Capisco i motivi politici per cui non si chiede” (Di martedì 29 dicembre 2020) Non c’è “un particolare ritardo italiano” nella presentazione del Recovery plan a Bruxelles. Quello che preoccupa Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici, è “l’attuazione, l’esecuzione”. Perché “il diavolo – dice l’ex premier intervistato da Repubblica – non è nei dettagli del piano ma nelle procedure per eseguirlo. Vista l’esperienza che abbiamo in Paesi come Italia e Spagna sulla difficoltà dell’assorbimento delle risorse europee si tratta di una sfida enorme perché questi fondi vanno impegnati entro il 2023 e spesi entro il 2026. servono quindi procedure straordinarie e corsie preferenziali, ovvero uno sforzo straordinario”. procedure che “solo il Parlamento può creare. servono leggi. Nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Non c’è “un particolare ritardo italiano” nella presentazione dela Bruxelles. Quello che preoccupa Paolo, commissario europeo per gli Affari Economici, è “, l’esecuzione”. Perché “il diavolo – dice l’ex premier intervistato da Repubblica – non è nei dettagli del piano ma nelleper eseguirlo. Vista l’esperienza che abbiamo in Paesi come Italia e Spagna sulla difficoltà dell’assorbimento delle risorse europee si tratta di una sfida enorme perché questi fondi vanno impegnati entro il 2023 e spesi entro il 2026.quindie corsie preferenziali, ovvero uno sforzo straordinario”.che “solo il Parlamento può creare.leggi. Nessuna ...

