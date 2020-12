Recovery plan, collocare Renzi nella tragedia o nella farsa è difficile (Di martedì 29 dicembre 2020) collocare l’onorevole Matteo Renzi nella tragedia o nella farsa è un’operazione onestamente difficile. “Sul Recovery vogliamo un dibattito vero – ha sentenziato sui media l’ex premier – non faremo polemiche pretestuose né ideologiche, ma da una discussione di merito non si scappa”. Sarebbe bello ovviamente che alle parole seguissero i fatti. Perché lo spettacolo che va in scena in questo giorni sembra essere la coda finale di una gigantesca presa in giro di cui il politico fiorentino è stato non il solo, ma uno dei principali mattatori. Che si voglia discutere oggi di dove allocare la pioggia di miliardi provenienti dall’Europa è naturalmente un bene. Se non altro per dare all’opinione pubblica qualche argomento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020)l’onorevole Matteoè un’operazione onestamente. “Sulvogliamo un dibattito vero – ha sentenziato sui media l’ex premier – non faremo polemiche pretestuose né ideologiche, ma da una discussione di merito non si scappa”. Sarebbe bello ovviamente che alle parole seguissero i fatti. Perché lo spettacolo che va in scena in questo giorni sembra essere la coda finale di una gigantesca presa in giro di cui il politico fiorentino è stato non il solo, ma uno dei principali mattatori. Che si voglia discutere oggi di dove allocare la pioggia di miliardi provenienti dall’Europa è naturalmente un bene. Se non altro per dare all’opinione pubblica qualche argomento ...

