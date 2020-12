Nuove dosi di vaccino in arrivo stasera, più in ritardo del previsto (Di martedì 29 dicembre 2020) La seconda parte delle dosi Pfizer è in arrivo stasera ed inizierà poi la distribuzione alle varie regioni italiane. La società Pfizer ha comunicato un cambiamento nel calendario di consegna per questa settimana. Questa la comunicazione del commissario Domenico Arcuri in una nota ufficiale: “Pfizer ha appena comunicato agli Uffici del Commissario un diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea. Le 469.950 dosi di vaccino arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni”. LEGGI ANCHE >>> Nuovo ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) La seconda parte dellePfizer è ined inizierà poi la distribuzione alle varie regioni italiane. La società Pfizer ha comunicato un cambiamento nel calendario di consegna per questa settimana. Questa la comunicazione del commissario Domenico Arcuri in una nota ufficiale: “Pfizer ha appena comunicato agli Uffici del Commissario un diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea. Le 469.950diarriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni”. LEGGI ANCHE >>> Nuovo ...

