Mercato Juventus, non solo Khedira: pronta una cessione a centrocampo

La Juventus ha bisogno di vendere e di puntellare in altri reparti. Le priorità sono state individuate da tempo e Pirlo le ha spiegate a Paratici. Uno dei suoi acquisti più roboanti dovrebbe cambiare club, la Vecchia Signora spera anche a titolo definitivo. Infatti non c'è soltanto Khedira con le valigie in mano, ma anche quel Bernardeschi che non si è mai imposto allo Stadium.

Mercato Juventus, via Khedira e Bernardeschi

Il Corriere dello Sport stamattina fa il punto sulla situazione. Al netto di qualche squillo, l'involuzione di rendimento del numero 33 bianconero è proseguita anche in questa stagione ed è di fatto tra i più sacrificabili.

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus, per il centrocampo spunta un nome inedito Virgilio Sport Atletico Madrid: via Diego Costa, obiettivo Milik

L'attaccante ha interrotto anticipatamente il contratto che scadeva a giugno 2021. Il polacco del Napoli sarebbe il primo obiettivo di mercato di Simeone ...

