L’anno che verrà per il Capodanno 2021 su Rai 1: Amadeus ufficializza il cast (Di martedì 29 dicembre 2020) Niente sciarpe e cappottoni quest’anno per il veglione di Rai 1. Niente freddo e gelo ma anche poco calore da parte del pubblico. Sarà un Capodanno diverso per tutti. Non ci saranno grandi festeggiamenti e non ci sarà nessun concerto in Piazza. Ma la Rai regalerà lo stesso una serata all’insegna della musica. Lo farà con L’anno che verrà anche quest’anno affidato alla conduzione di Amadeus. La prima grande novità sta nel fatto che la serata sarà in uno studio televisivo e non in piazza. NelL’anno in cui gli assembramenti sono vietati e fanno paura, non poteva che essere così. Ad accogliere la serata di Capodanno su Rai 1 saranno gli studi televisivi Rai Fabrizio Frizzi in Roma; saranno la vetrina d’eccezione del Capodanno di Rai1 che, con “L’anno che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 dicembre 2020) Niente sciarpe e cappottoni quest’anno per il veglione di Rai 1. Niente freddo e gelo ma anche poco calore da parte del pubblico. Sarà undiverso per tutti. Non ci saranno grandi festeggiamenti e non ci sarà nessun concerto in Piazza. Ma la Rai regalerà lo stesso una serata all’insegna della musica. Lo farà concheanche quest’anno affidato alla conduzione di. La prima grande novità sta nel fatto che la serata sarà in uno studio televisivo e non in piazza. Nelin cui gli assembramenti sono vietati e fanno paura, non poteva che essere così. Ad accogliere la serata disu Rai 1 saranno gli studi televisivi Rai Fabrizio Frizzi in Roma; saranno la vetrina d’eccezione deldi Rai1 che, con “che ...

TizianoFerro : ???????????? ?????????????? ?????? In questo anno di paura e fatica, di negozi chiusi e fastidio - questo triplo platino vuol dire… - andreapurgatori : La roulette russa del #COVID19 si porta via anche Livia Giustolisi. In una manciata di giorni. Il premio intitolato… - Maumol : L'anno che verrà vedrà ripresa e ricostruzione economica ma anche l'affermazione di nuovi diritti, in particolare q… - Fabio25629685 : @CucchiRiccardo Dott Cucchi siamo così. Io non credo che lo farò, ma non insulto chi lo vuole fare. Il problema è u… - decisamdonna : Chi non fa un pompino il primo dell'anno non lo fa per tutto l'anno. Poi non dite che non vi avevo avvertite. -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno che Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia