Fuochi d'artificio esplodenti, i divieti in vigore dal 30 dicembre al primo gennaio (Di martedì 29 dicembre 2020) FALCONARA - Niente Fuochi d'artificio a effetto scoppiante dalle 18 del 30 dicembre fino alla mezzanotte del primo gennaio. Lo stabilisce il nuovo regolamento di polizia urbana, che ha confermato da ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 dicembre 2020) FALCONARA - Niented'a effetto scoppiante dalle 18 del 30fino alla mezzanotte del. Lo stabilisce il nuovo regolamento di polizia urbana, che ha confermato da ...

poliziadistato : #Botti illegali, a pochi giorni dal #capodanno sequestrati in diverse città fuochi d'artificio artigianali, privi d… - MediasetTgcom24 : Chieti, esplosione in un fabbrica di fuochi d'artificio: vittime - fendente1 : RT @EdiPrevis: Capodanno 2021, alcuni consigli per proteggere gli animali dai botti dei fuochi d'artificio - AppiaPolis : New post (ROSI DI COSTANZO DICE NO AI FUOCHI D'ARTIFICIO: “ACCOGLIAMO L’INVITO DI PADRE ANTONELLO NEL RISPETTO DEI… - ChristianBisti : RT @GiuseppeTuccil3: Non so se sia un’opinione impopolare, ma non sarebbe male se a #Capodanno interrompessimo la tradizione di sparare fuo… -